Se observa una tendencia nueva y extremadamente peligrosa en el ámbito de la ciberseguridad: los hackers han comenzado a utilizar bots que se hacen pasar por agentes de inteligencia artificial (IA) para dejar fuera de servicio los servidores de las empresas. Los analistas de la empresa internacional especializada en seguridad informática StormWall registraron los primeros ataques DDoS importantes en septiembre y octubre de 2026, disfrazados bajo el nombre de redes neuronales oficiales.

Según TASS, aunque tales ataques ya se habían observado anteriormente en algunos países del mundo, es la primera vez que se utilizan de esta forma contra grandes organizaciones del segmento ruso.

Estadísticas precisas de las redes objetivo y los ataques

Los ciberataques afectaron principalmente al comercio en línea, grandes recursos mediáticos, el sector financiero (bancos) y empresas de telecomunicaciones. La distribución general de los ataques fue la siguiente:

Medios de comunicación: 32 % — el mayor impacto recayó en portales de noticias y plataformas mediáticas;

Tiendas en línea (E-commerce): 26 % — grandes marketplaces y plataformas de venta;

Bancos e instituciones financieras: 17 % — sistemas de pago y servicios financieros;

Redes de telecomunicaciones: 14 % — operadores de comunicación y proveedores de Internet;

Otros servicios en línea: 11 %.

¿Cómo engañan los hackers a los sistemas de defensa?

El aspecto más peligroso de este ataque es que las propias empresas, sin saberlo, están dejando una «puerta abierta» para los ciberdelincuentes:

El deseo de ser indexado por redes neuronales: Hoy en día, muchos medios y tiendas en línea permiten el acceso libre a sus recursos web a los bots de IA para que ChatGPT, DeepSeek, Gemini y otros grandes sistemas de IA puedan obtener información (indexar) de sus sitios al responder a los usuarios;

Falsos agentes de IA: Los hackers aprovechan esta oportunidad para disfrazar sus bots maliciosos como si fueran algoritmos de redes neuronales útiles y oficiales;

Colapso de servidores: Los sistemas de seguridad, al pensar que se trata de IA legítima, no bloquean estas solicitudes. Como resultado, bajo millones de solicitudes falsas, el funcionamiento de sitios y aplicaciones queda totalmente paralizado.

Los expertos advierten que, aunque las empresas se beneficien de la indexación por IA, deben implementar sistemas de verificación profunda que comprueben estrictamente que las direcciones IP y las solicitudes entrantes pertenezcan realmente a las redes neuronales legítimas.