Un gran regreso tras una derrota traumática: Jake Paul sube al ring en Dubái

Famoso boxeador estadounidense, bloguero y fundador de Most Valuable Promotions (MVP) Jake Paul ha anunciado oficialmente la reanudación de su carrera en el boxeo profesional. El luchador de 29 años subirá al ring en vísperas de las fiestas navideñas — el 24 de diciembre en una gran velada de boxeo organizada en Dubái, Emiratos Árabes Unidos.

Aunque la fecha y el lugar del regreso de Jake Paul están confirmados, el nombre de su próximo rival se mantiene en secreto por ahora.

«Alguien será noqueado»: La impactante declaración de Paul

En un comunicado de prensa oficial difundido en redes sociales, Paul expresó su firme determinación:

«En vísperas de Navidad, solo tengo un deseo: ¡boxear en Dubái! He pasado años demostrando que la gente estaba equivocada, enfrentándome a rivales que muchos creían que no me atrevería a enfrentar. Ninguno de estos eventos ha mermado mi confianza en mí mismo ni en mis objetivos. Tengo más hambre de victoria que nunca y volveré al ring el jueves 24 de diciembre en Dubái. Dubái es una ciudad que piensa en grande, rompe estereotipos y no reconoce límites. Tenemos muchos candidatos en nuestra lista. Veremos quién firma el contrato. ¡Dubái, felices fiestas! Santa Paul llega a la ciudad y alguien será noqueado».

Una dura prueba: El terrible combate contra Anthony Joshua

Este regreso de Jake Paul será su primer paso tras la derrota más difícil de su carrera:

Detalles del último combate: El luchador estadounidense subió al ring por última vez en diciembre del año pasado contra el ex campeón mundial de peso pesado Anthony Joshua ;

Lesión grave: En el sexto asalto de aquel combate, tras ser noqueado por un potente golpe de Joshua, Jake Paul sufrió una fractura de mandíbula en dos partes y tuvo que someterse a un largo proceso de recuperación;

Objetivo del regreso: Tras una compleja operación y la fase de recuperación, Paul quiere volver al ring para retomar su racha de victorias en su carrera profesional.

En las próximas semanas, Most Valuable Promotions anunciará oficialmente los detalles sobre el recinto del próximo enfrentamiento y quién aceptará enfrentarse a los golpes de Jake Paul.