¿Cómo fue robado el hiperdeportivo de 2,4 millones de euros del jefe de Bugatti? (video)

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¿Cómo fue robado el hiperdeportivo de 2,4 millones de euros del jefe de Bugatti? (video)

Un suceso sorprendente, digno de un guion cinematográfico, ocurrió en el mundo de la industria automotriz: la mundialmente famosa Bugatti dirigida por Mate Rimacvio cómo su superdeportivo personal, valorado en unos 2,4 millones de euros — un Bugatti Chiron — fue robado directamente de las instalaciones de la empresa. La propia víctima lo anunció en sus redes sociales.

El incidente ocurrió en el complejo de innovación de Bugatti, situado cerca de Zagreb, la capital de Croacia.

Cómo ocurrió el robo: un exceso de confianza

Este sonado crimen fue posible gracias a una serie de circunstancias sencillas e inesperadas:

  • La llave olvidada dentro: Mate Rimac solía dejar la llave de su coche en el interior. Consideraba a Croacia un país muy seguro, y los empleados de la empresa utilizaban a menudo el hiperdeportivo para pruebas o viajes cortos;

  • Zona abierta: Los alrededores del complejo cerca de Zagreb no estaban vallados, lo que permitía a cualquier persona acceder libremente al recinto;

  • Un ladrón en busca de trabajo: Un desconocido de unos 35 años se presentó en las instalaciones diciendo que buscaba trabajo. Al ver el hiperdeportivo de un millón de dólares con las puertas abiertas y la llave dentro, aprovechó la oportunidad y se llevó el coche.

La persecución en Porsche y la trampa de la policía austriaca

Al principio, los empleados pensaron que uno de sus compañeros se había llevado el superdeportivo para una prueba, pero pronto se supo que se trataba de un robo real:

  • Ayuda de la telemetría: Gracias al sistema de telemetría digital avanzada y al GPS integrados en el vehículo, la trayectoria del Chiron fue identificada de inmediato: el coche se dirigió primero hacia Eslovenia y luego cruzó la frontera austriaca;

  • La persecución personal del jefe: Mate Rimac, sin esperar a la policía, se subió a su propio Porsche 911 y persiguió personalmente al criminal;

  • Captura tras la frontera: Los expertos de la empresa transmitieron continuamente las coordenadas en tiempo real del hiperdeportivo a las fuerzas del orden. Como resultado, la policía austriaca organizó una redada rápida y logró detener al sospechoso.

Conclusión y lección de Rimac

El valioso coche fue devuelto a su dueño, pero el viaje a alta velocidad causó algunos daños al hiperdeportivo:

  • Una actitud clemente: Mate Rimac declaró que no deseaba pedir una pena severa para el ladrón (aunque, según las leyes nacionales, se inicia un proceso penal independientemente de la voluntad del propietario);

  • Lección aprendida: Tras sacar las conclusiones necesarias, el jefe de Bugatti prometió no volver a dejar nunca las llaves dentro de sus coches.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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