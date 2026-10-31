El presidente de Kazajistán propone integrar a Rusia en la Organización de Estados Túrquicos

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El presidente de Kazajistán propone integrar a Rusia en la Organización de Estados Túrquicos

El presidente de Kazajistán, Kassym-Jomart Tokáyev, presentó una iniciativa que ha causado un gran impacto en la escena internacional durante la cumbre de la Organización de Estados Túrquicos (OET) celebrada en Ankara. El líder kazajo propuso considerar la posibilidad de involucrar a Rusia en las actividades de la organización y su integración en esta estructura.

Según la publicación «Kazakhstan Today», Tokáyev subrayó que sería «justo y equitativo» mantener un enfoque abierto hacia Rusia y propuso formatos específicos.

La propuesta principal de Tokáyev: ¿Qué estatus se contempla?

El jefe de Estado kazajo propuso dos vías principales para la posible participación de Moscú en la organización:

  • Formato «OET+» (OTG+): La adhesión de Rusia a un formato de cooperación especial ampliada con la organización;

  • Estatus de observador: Participación regular como Estado observador en los eventos y reuniones oficiales de la organización;

  • Interés mutuo: Según Tokáyev, si Rusia se convirtiera en parte de la integración del mundo túrquico, esto traería beneficios prácticos para todos los Estados miembros y aumentaría la influencia política global de la organización.

Rusia y el mundo túrquico: Factores históricos y etnoculturales

El presidente de Kazajistán justificó su propuesta basándose en la estructura demográfica e histórica interna de la Federación Rusa:

  • Millones de pueblos túrquicos: Numerosos pueblos túrquicos han vivido en territorio ruso desde la antigüedad (Tartaristán, Baskortostán, Altái, Yakutia/Sajá y otros sujetos);

  • Relaciones seculares: El jefe de Estado señaló que los lazos culturales e históricos entre estas regiones y el mundo túrquico se han formado a lo largo de los siglos;

  • «Altái — cuna de la civilización túrquica»: El presidente mencionó este gran proyecto cultural e histórico que se lleva a cabo en Rusia, afirmando que servirá como un puente importante para fortalecer este patrimonio común.

Esta iniciativa diplomática presentada en la cumbre de Ankara ha iniciado una nueva ola de debates sobre los futuros contornos geopolíticos de la Organización de Estados Túrquicos y sus relaciones con las potencias regionales.

Organización de Estados TúrquicosKassym-Jomart TokáyevOET+Cumbre de AnkaraGeopolítica
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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