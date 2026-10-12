Estampida en el concierto de Kairat Nurtas, organizador detenido

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Estampida en el concierto de Kairat Nurtas, organizador detenido

Se produjo una estampida entre los espectadores durante el concierto del famoso cantante Kairat Nurtas en la ciudad de Shymkent, Kazajistán. Como resultado del incidente, ocho personas requirieron asistencia médica. El organizador del concierto ha sido detenido, informa KAZINFORM informó.

El incidente ocurrió el 10 de octubre en el estadio central Kazhimukan Munaitpasov. Según la información preliminar, el número de entradas vendidas para el concierto superó significativamente la capacidad permitida del recinto. Como resultado, hubo una aglomeración excesiva en la entrada del estadio, lo que puso en riesgo la seguridad de los asistentes.

Según el departamento de salud de la ciudad de Shymkent, siete de las ocho personas que buscaron asistencia médica fueron enviadas a casa tras ser examinadas. Una joven de 18 años resultó herida y fue hospitalizada. Los médicos calificaron su estado como grave, aunque se ha observado una ligera mejoría.

Se ha iniciado una causa penal por la posible violación de las normas de seguridad. Según la policía de Shymkent, el organizador del concierto, nacido en 1984, fue detenido y puesto en un centro de detención temporal. La investigación continúa en curso.

La policía desmintió los informes en redes sociales sobre supuestas víctimas mortales a causa del incidente. Según datos oficiales, no hubo fallecidos.

La empresa Freedom Afisha, encargada de la venta de entradas, declaró que el organizador del concierto fue Show Service. La compañía manifestó su disposición a colaborar con las autoridades.

Kairat NurtasShymkentEstadio Kazhimukan MunaitpasovFreedom AfishaKazajistán
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