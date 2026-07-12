Misterios del Himalaya: ¿qué revelan los restos marinos en la cima del Everest?

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Misterios del Himalaya: ¿qué revelan los restos marinos en la cima del Everest?

El Everest es conocido hoy como el pico más alto de la Tierra. Sin embargo, la piedra caliza y los restos de organismos marinos encontrados en sus capas superiores indican que esta región estuvo alguna vez en el fondo del océano.

Los científicos explican esto mediante la formación de las montañas del Himalaya. Hace unos 50 millones de años, la placa de la India se desplazó hacia el norte y chocó con la placa asiática.

La colisión generó una presión inmensa. Como resultado, las rocas sedimentarias y la piedra caliza acumuladas en el fondo del océano Tetis fueron elevadas gradualmente. Más tarde, estas mismas capas se convirtieron en parte de la cordillera del Himalaya.

Los restos de organismos marinos quedaron preservados dentro de estas rocas. Por ello, las huellas marinas halladas en la cima del Everest se consideran una de las pruebas de que la montaña surgió desde el antiguo lecho oceánico.

Este proceso aún no ha terminado por completo. Debido a los movimientos tectónicos, el Himalaya sigue elevándose, aunque de forma muy lenta.

EverestҲимолайTetis
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Nigina Zarqarayeva
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