Se espera un « tsunami azul » en EE. UU.: ¿Está Trump aceptando la derrota electoral?

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Se espera un « tsunami azul » en EE. UU.: ¿Está Trump aceptando la derrota electoral?

Ante las cruciales elecciones de mitad de mandato al Congreso de EE. UU., ha surgido una seria preocupación y desánimo dentro del Partido Republicano. Los correligionarios esperaban que el jefe de la Casa Blanca, Donald Trump, hiciera promesas audaces o movimientos políticos inesperados en su reciente discurso en Washington. Sin embargo, el discurso final del expresidente se centró en la renovación de la piscina junto al monumento a Lincoln en lugar de las declaraciones esperadas, dejando a todos sorprendidos.

El politólogo Malek Dudakov señala que esta situación indica que Trump tiene un estado de ánimo pesimista sobre los resultados de las próximas elecciones y que se está acostumbrando mentalmente a una posible derrota.

La verdad detrás de la actividad: ¿Por qué se cancelan los mítines?

Trump intenta mostrar externamente que los resultados electorales no le importan, pero las acciones tras bambalinas retratan un panorama diferente:

  • Campaña electoral intensiva: En el último mes, Trump realizó 28 mítines en estados clave, lo que significa casi una reunión pública por día;

  • Suspensión de apariciones: Sin embargo, a pocos días de la votación, una serie de apariciones programadas comenzaron a cancelarse repentinamente. Según los analistas, Trump no quiere ser visto junto a candidatos con bajos niveles de aprobación y que se espera que pierdan.

Resultados de Atlas Intel: los demócratas tienen una ventaja del 14 por ciento

Las encuestas sociológicas publicadas en vísperas de las elecciones muestran un panorama muy preocupante para los republicanos:

  • Ventaja nacional general: Atlas Intel según el estudio, los demócratas han superado a los republicanos por un margen de 14 puntos: 55% frente al 41%;

  • Cambio en la carrera por el Senado: Incluso en estados considerados bastiones tradicionales de los republicanos, los demócratas están por delante (6 puntos de ventaja en Texas, 7 puntos en Kansas);

  • ¿Por qué es esto una señal seria? Atlas Intel es una agencia que generalmente se considera favorable a la derecha y a los republicanos. La publicación de tales cifras por parte de esta misma organización fue una seria advertencia para la sede central del partido.

Se espera un «tsunami azul»: la tarea principal de los partidos

A medida que se acerca el día de las elecciones, los dos partidos principales entran en la contienda con estados de ánimo y objetivos estratégicos totalmente diferentes:

  • La gran confianza de los demócratas: Los representantes del Partido Demócrata están plenamente convencidos no solo de lograr una ventaja, sino de que se producirá un verdadero «tsunami azul» en todo el país. Cualquier resultado por debajo de este nivel podría considerarse insatisfactorio para ellos;

  • El plan de los republicanos: Su tarea principal es llevar a tantos votantes como sea posible a las urnas y mantener el número de escaños perdidos en el Congreso al nivel mínimo.

La distribución de escaños en el Congreso determinará por completo la política interna y exterior de la Casa Blanca para los próximos dos años.

Donald TrumpElecciones al Congreso de EE. UU.Partido RepublicanoAtlas IntelEstados Unidos
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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