Los servicios de inteligencia del mundo túrquico se unen: se creó un sistema único de alerta temprana

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Los servicios de inteligencia del mundo túrquico se unen: se creó un sistema único de alerta temprana

Los servicios nacionales de inteligencia y seguridad de los países miembros de la Organización de Estados Túrquicos (OET) han unido sus fuerzas para operar bajo un mecanismo único. Así lo anunció Ibrahim Kalin, jefe de la Organización Nacional de Inteligencia de Turquía (MİT), durante el «Foro de Diálogo del Mundo Túrquico» organizado por la Dirección de Comunicaciones de la Presidencia de Turquía.

Sabah Según la información difundida por la agencia, la cooperación entre los servicios especiales de los estados túrquicos ha alcanzado su nivel más alto en la historia, y se ha establecido plenamente un sistema de lucha conjunta contra las amenazas regionales.

Sistema único de alerta temprana y áreas de cooperación

Al hablar en la conferencia celebrada en Ankara, Ibrahim Kalin se refirió a la integración de los servicios especiales y las áreas de actividad:

  • Defensa y vigilancia conjuntas: «Gracias al sistema que hemos creado, tenemos la capacidad de identificar y monitorear los peligros que surgen en cualquier parte del mundo al mismo tiempo que todos nuestros socios», enfatizó el jefe del MİT;

  • Amenazas principales: Las partes luchan contra el terrorismo, la trata de personas, la propagación de corrientes radicales y otros tipos de actividades ilegales transfronterizas sobre la base de un intercambio rápido de información;

  • Principio de «seguridad indivisible»: Kalin reveló la filosofía fundamental de la integración túrquica: «Mientras no estemos todos seguros, ninguno de nosotros podrá estarlo. Para garantizar mi propia seguridad, debo tener en cuenta la seguridad de mis socios, vecinos y aliados».

Foro de Ankara: Un alcance más allá del marco regional

Este prestigioso foro, organizado por Ankara a finales de octubre, atrajo gran atención de expertos internacionales:

  • Composición de los participantes: En el evento participaron jefes de los servicios de inteligencia de los estados miembros de la OET, diplomáticos, analistas y representantes de círculos científicos;

  • Geografía extendida: Asimismo, se involucró en el espacio de diálogo a representantes de organizaciones no gubernamentales y públicas de Oriente Medio y de varios países europeos.

La unión de los servicios de inteligencia de los estados túrquicos es de importancia crucial para fortalecer la seguridad nacional y regional de Asia Central, en particular de Uzbekistán, en un momento en que la inestabilidad geopolítica y los desafíos globales se intensifican.

Organización De Estados TúrquicosIbrahim KalinMİTForo De Diálogo Del Mundo TúrquicoGeopolítica
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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