Pezeshkian hace una declaración contundente sobre las amenazas y la unidad nacional

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Pezeshkian hace una declaración contundente sobre las amenazas y la unidad nacional

El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, hizo una declaración oficial abierta y emotiva en un momento en que la presión militar y económica sobre el país se intensifica. El jefe de Estado subrayó que no teme ninguna amenaza o presión externa, afirmando que la defensa y la fuerza del país dependen únicamente de la confianza y la unidad del pueblo.

En su discurso, el líder iraní declaró que la unidad nacional frustrará cualquier plan del enemigo y que está dispuesto a tomar las medidas más firmes para preservar la economía del país.

« Si el pueblo está con nosotros, el enemigo será derrotado »: La postura firme del Presidente

En medio de presiones externas y amenazas militares, Pezeshkian se centró en el pilar principal del Estado:

  • Unidad y paciencia: « Si el pueblo está con nosotros, incluso si miles de personas mueren, el enemigo no podrá hacernos nada y no logrará sus objetivos », enfatizó firmemente el líder iraní;

  • La seguridad personal en segundo plano: El Presidente reveló que no le preocupan las presiones sobre su propia vida o su cargo, y que preservar la independencia y la integridad del Estado es prioritario sobre todo lo demás.

Economía y escasez de energía: Austeridad estricta para las fábricas

Más allá de las declaraciones políticas, el presidente anunció una decisión inesperada sobre la estrategia para mantener la economía interna y la industria del país en condiciones difíciles:

  • « Estoy dispuesto a apagar la luz en mi propio gabinete »: Al abordar la cuestión del suministro energético y la producción, Pezeshkian dijo que está dispuesto a cortar la electricidad en instituciones culturales, edificios administrativos e incluso en su propia oficina para evitar que la cadena industrial nacional se detenga;

  • El objetivo principal es la estabilidad de la producción: Según el líder iraní, la misión prioritaria del gobierno hoy es asegurar la continuidad de las actividades de las fábricas, preservar los empleos y continuar la producción nacional, a pesar de las sanciones y restricciones.

Esta intervención de Masoud Pezeshkian muestra que los líderes iraníes han decidido movilizar a la sociedad y pasar a un régimen de austeridad estricta ante las crisis geopolíticas externas y las tensiones económicas internas.

Masoud PezeshkianIránCrisis GeopolíticaSanciones EconómicasUnidad Nacional
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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