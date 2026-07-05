El perro llamado Tsunami encontró con vida a 26 personas bajo los escombros

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El perro llamado Tsunami encontró con vida a 26 personas bajo los escombros

Participando en las operaciones de búsqueda y rescate tras los devastadores terremotos ocurridos en Venezuela, Tsunami , un perro de servicio, contribuyó a salvar la vida de 26 personas. El perro especialmente entrenado detectó a los sobrevivientes bajo los escombros, permitiendo a los rescatistas encontrarlos más rápidamente.

Según Jorge Beyens, jefe del grupo cinológico que opera en la zona afectada por el desastre natural, 26 víctimas fueron localizadas con vida gracias a Tsunami durante la operación de rescate.

El especialista señala que Tsunami, de nueve años de edad, está especializado en la búsqueda de personas en escombros, deslizamientos de tierra y otras situaciones de emergencia. La formación de tales perros de servicio suele requerir de tres a cuatro años.

Tsunami ya había participado anteriormente en las labores de rescate tras los fuertes terremotos ocurridos en Turquía. En aquella ocasión también logró encontrar sobrevivientes en lugares donde otros equipos de búsqueda no habían podido detectarlos.

El cinólogo destaca que el equipo continúa actualmente realizando búsquedas de manera metódica en las zonas designadas por el puesto de mando de rescate.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, expresó su profunda gratitud hacia Tsunami y su guía.

Según sus palabras, este valiente perro de servicio se ha convertido en un símbolo de esperanza para muchas personas en estos días difíciles. Rodríguez destacó que el trabajo de Tsunami y su cinólogo constituye una parte fundamental de los esfuerzos de cientos de rescatistas.

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Kamola Shuhratova
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