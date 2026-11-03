Ataque contra el complejo petrolero: se reiniciaron las bombas en la ruta «Atyrau — Samara»

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Ataque contra el complejo petrolero: se reiniciaron las bombas en la ruta «Atyrau — Samara»

Kazajistán ha restablecido por completo el transporte de petróleo crudo a través del oleoducto estratégico «Atyrau — Samara», que había sido suspendido temporalmente tras un ataque con drones contra la infraestructura de transporte de petróleo en territorio ruso.

Según un anuncio oficial del Ministerio de Energía de Kazajistán, al 3 de noviembre de 2026, el flujo de petróleo se restableció oficialmente en esta ruta tras la inspección técnica de las redes pertinentes y la garantía de seguridad.

Cronología del ataque y parada de emergencia

La suspensión temporal del suministro de petróleo está relacionada con un ataque a un importante centro de despacho en territorio ruso:

  • Nodo objetivo: En la noche del 2 de noviembre, vehículos aéreos no tripulados (drones) atacaron instalaciones ubicadas en el centro de producción y despacho de Samara;

  • Suspensión de la recepción: Por medidas de seguridad, ese mismo día a las 06:09, hora de Astaná, la recepción de petróleo desde Kazajistán se suspendió de emergencia;

  • Sin víctimas: Las autoridades oficiales destacaron que el incidente no dejó heridos ni víctimas mortales.

El papel estratégico del oleoducto «Atyrau — Samara» en la economía de Kazajistán

Esta ruta es la segunda arteria más importante para la exportación de hidrocarburos del país, después del Consorcio del Oleoducto del Caspio (CPC):

  • Volumen anual y exportaciones: Según datos de 2025, a través de este oleoducto se enviaron 9,2 millones de toneladas de petróleo kazajo a los mercados exteriores;

  • Capacidad de transporte: El oleoducto tiene capacidad para transportar hasta 17,5 millones de toneladas de crudo al año.

El rápido restablecimiento de las operaciones de la red evitó paradas tecnológicas en las empresas petroleras de Kazajistán y pérdidas en los contratos de exportación.

Atyrau — SamaraMinisterio de Energía de KazajistánConsorcio del Oleoducto del CaspioExportación de petróleoEnergía
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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