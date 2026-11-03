La declaración histórica adoptada al final de la 13ª cumbre de la Organización de Estados Túrquicos (OTG), celebrada en Ankara en octubre, atrae la atención de analistas políticos y militares internacionales.

Según informa el prestigioso diario turco Milliyet se ha presentado una iniciativa importante durante la cumbre para establecer un «Colegio de la Industria de Defensa de la OTG» bajo el liderazgo de Ankara. Este paso es de gran importancia, ya que tiene como objetivo formar a especialistas de la industria militar y tecnológica de los países miembros bajo estándares turcos unificados.

Un punto estratégico de la Declaración de Ankara

En el documento final firmado por los líderes de Uzbekistán, Turquía, Azerbaiyán, Kirguistán y Kazajistán, este proyecto educativo se consolida de la siguiente manera:

Instrucción para el estudio de viabilidad: De acuerdo con el texto de la declaración, se recomienda a las agencias gubernamentales pertinentes de los países miembros y a la Secretaría de la OTG estudiar minuciosamente las posibilidades de desarrollar e implementar el programa del Colegio de la Industria de Defensa bajo el patrocinio de Turquía;

Coordinación de tecnologías de defensa: El proyecto prevé centralizar el intercambio de experiencias y tecnologías en los campos de la industria de defensa, armas de nueva generación, sistemas no tripulados e ingeniería militar;

Calidad del personal: Turquía pretende crear una plataforma única de especialistas técnicos para los estados túrquicos basada en los estándares de la OTAN y su propio complejo militar-industrial avanzado.

Debates geopolíticos: ¿Proyecto económico o acercamiento militar oculto?

Los analistas expresan dos puntos de vista sobre el desarrollo de la organización tras esta iniciativa:

La preocupación por un «centro militar oculto»: Según algunos expertos internacionales, Turquía está llevando gradualmente a la organización hacia un acercamiento militar más profundo bajo la apariencia de cooperación económica y formación de personal en la industria de defensa. De hecho, la coordinación de expertos en defensa, sistemas técnicos y estándares se convierte en una base sólida para una posible integración militar futura;

La posición firme de Kazajistán: El presidente de Kazajistán, Kasim-Yomart Tokáyev, reiteró en la cumbre de Ankara que la OTG no es en absoluto un bloque militar. Subrayó que la organización «no es una alianza militar y no debe convertirse en una en el futuro», añadiendo que quienes sugieren lo contrario intentan crear conflictos artificialmente;

Pregunta lógica: Al mismo tiempo, surge una pregunta legítima para los observadores: si la OTG no pretende convertirse en una alianza político-militar, ¿por qué los estados miembros ponen tanto énfasis en unificar la industria de defensa y crear una escuela militar especializada?

Para los estados túrquicos, incluido Uzbekistán, la necesidad de personal moderno en el campo de la industria de defensa, la garantía independiente de la seguridad nacional y el aumento del potencial de producción de armas de alta tecnología siguen siendo una de las prioridades en la compleja situación geopolítica actual.