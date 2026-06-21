Zelenski devuelve la Orden del Águila Blanca a Polonia
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El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenski, anunció que ha devuelto la Orden del Águila Blanca de Polonia.
En su página de Telegram, informó que la condecoración fue enviada por correo y publicó las fotografías correspondientes.
Según Zelenski, esta orden fue aceptada en 2023 como un reconocimiento al pueblo y al ejército de Ucrania.
Al mismo tiempo, destacó que Ucrania está agradecida por el apoyo y la cooperación del pueblo polaco.
Previamente, circularon noticias de que el presidente polaco, Karol Nawrocki, había despojado a Zelenski de este premio en medio de disputas históricas.
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