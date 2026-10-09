La ejecución en vivo del ex mayor que mató a 13 soldados en EE. UU.

Se ha anunciado que la ejecución de Nidal Malik Hasan, quien mató a 13 soldados estadounidenses e hirió a otros 32 en la base militar de Fort Hood en 2009, será transmitida en vivo. La agencia de noticias Reuters informó sobre este hecho.

Nidal Hasan era un ex mayor y psiquiatra del ejército estadounidense que cometió este grave crimen en la base militar de Fort Hood, Texas. Un portavoz del Pentágono informó que la ejecución se llevará a cabo el 3 de diciembre en dicha base. Hasan será el primer condenado a muerte por fusilamiento por parte del ejército estadounidense desde 1945.

La propuesta de ejecutar a Hasan, de 56 años, mediante fusilamiento fue presentada por el secretario de Defensa de EE. UU., Pete Hegseth. El presidente del país, Donald Trump, también apoyó esta iniciativa. Hasan fue declarado culpable del asesinato premeditado de 13 personas y del intento de asesinato de otras 32.

El trágico suceso ocurrió el 5 de noviembre de 2009. En ese momento, los militares esperaban para someterse a exámenes médicos y vacunaciones. El tiroteo tuvo lugar en el edificio médico de la base militar y cobró la vida de muchas personas.

Hasan justificó sus acciones con el deseo de evitar más muertes en Afganistán. Sin embargo, este ataque, que costó la vida a 13 personas y dejó 32 heridos, fue registrado como el ataque más sangriento en una base militar estadounidense no relacionado con operaciones de combate.

¿Cómo se aplica la pena de muerte a los militares en EE. UU.?

Existe un procedimiento legal específico para la aplicación de la pena de muerte por crímenes militares en EE. UU. En 1983, el Tribunal de Apelaciones de las Fuerzas Armadas de EE. UU. declaró inconstitucional la imposición de la pena de muerte en tribunales militares. Sin embargo, un año después, la pena de muerte fue restablecida por orden del entonces presidente Ronald Reagan.

La ejecución por crímenes militares difiere en su procedimiento legal de las ejecuciones realizadas en tribunales civiles. En EE. UU., la pena de muerte se ejecuta principalmente a nivel estatal. Actualmente, este tipo de castigo se mantiene legalmente en 27 estados del país.

El caso de Nidal Hasan es uno de los que ha vuelto a poner sobre la mesa el tema de la aplicación de la pena de muerte por crímenes militares en EE. UU.