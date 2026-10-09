La ejecución en vivo del ex mayor que mató a 13 soldados en EE. UU.

·4·Mundo
La ejecución en vivo del ex mayor que mató a 13 soldados en EE. UU.

Se ha anunciado que la ejecución de Nidal Malik Hasan, quien mató a 13 soldados estadounidenses e hirió a otros 32 en la base militar de Fort Hood en 2009, será transmitida en vivo. La agencia de noticias Reuters informó sobre este hecho.

Nidal Hasan era un ex mayor y psiquiatra del ejército estadounidense que cometió este grave crimen en la base militar de Fort Hood, Texas. Un portavoz del Pentágono informó que la ejecución se llevará a cabo el 3 de diciembre en dicha base. Hasan será el primer condenado a muerte por fusilamiento por parte del ejército estadounidense desde 1945.

La propuesta de ejecutar a Hasan, de 56 años, mediante fusilamiento fue presentada por el secretario de Defensa de EE. UU., Pete Hegseth. El presidente del país, Donald Trump, también apoyó esta iniciativa. Hasan fue declarado culpable del asesinato premeditado de 13 personas y del intento de asesinato de otras 32.

El trágico suceso ocurrió el 5 de noviembre de 2009. En ese momento, los militares esperaban para someterse a exámenes médicos y vacunaciones. El tiroteo tuvo lugar en el edificio médico de la base militar y cobró la vida de muchas personas.

Hasan justificó sus acciones con el deseo de evitar más muertes en Afganistán. Sin embargo, este ataque, que costó la vida a 13 personas y dejó 32 heridos, fue registrado como el ataque más sangriento en una base militar estadounidense no relacionado con operaciones de combate.

¿Cómo se aplica la pena de muerte a los militares en EE. UU.?

Existe un procedimiento legal específico para la aplicación de la pena de muerte por crímenes militares en EE. UU. En 1983, el Tribunal de Apelaciones de las Fuerzas Armadas de EE. UU. declaró inconstitucional la imposición de la pena de muerte en tribunales militares. Sin embargo, un año después, la pena de muerte fue restablecida por orden del entonces presidente Ronald Reagan.

La ejecución por crímenes militares difiere en su procedimiento legal de las ejecuciones realizadas en tribunales civiles. En EE. UU., la pena de muerte se ejecuta principalmente a nivel estatal. Actualmente, este tipo de castigo se mantiene legalmente en 27 estados del país.

El caso de Nidal Hasan es uno de los que ha vuelto a poner sobre la mesa el tema de la aplicación de la pena de muerte por crímenes militares en EE. UU.

Nidal Malik HasanFort HoodAtaque de Fort Hood 2009Ejército estadounidenseEstados Unidos
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Una reclusa sobrevive tras recibir dos dosis de veneno letalUna reclusa sobrevive tras recibir dos dosis de veneno letal1 octubre 15:22CNN: ¿Será un soldado estadounidense ejecutado por fusilamiento por primera vez en 80 años?CNN: ¿Será un soldado estadounidense ejecutado por fusilamiento por primera vez en 80 años?6 octubre 21:14Christa Pike sobrevive a una inyección letal: ejecución suspendida en EE. UU.Christa Pike sobrevive a una inyección letal: ejecución suspendida en EE. UU.1 octubre 15:30Una condenada a muerte sobrevive a su ejecución en EE. UU. y recupera el conocimientoUna condenada a muerte sobrevive a su ejecución en EE. UU. y recupera el conocimiento7 octubre 21:01Una mujer será ejecutada en Tennessee, Estados Unidos, después de más de 200 añosUna mujer será ejecutada en Tennessee, Estados Unidos, después de más de 200 años30 septiembre 09:0325 de septiembre — Día de luto nacional en Kazajistán: Detalles de la tragedia en Mangystau25 de septiembre — Día de luto nacional en Kazajistán: Detalles de la tragedia en Mangystau25 septiembre 08:34
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Mundo noticias

52 kilos de oro para la novia: investigan una boda en Turquía
52 kilos de oro para la novia: investigan una boda en Turquía
Se descubren 4 toneladas de oro en Karakalpakstán: lo más interesante es que el 80% de la región aún no ha sido explorado
Se descubren 4 toneladas de oro en Karakalpakstán: lo más interesante es que el 80% de la región aún no ha sido explorado
¿Un pitón doméstico se tragó a un niño? Informes en Vietnam causan pánico
¿Un pitón doméstico se tragó a un niño? Informes en Vietnam causan pánico
La rotación de la Tierra se acelera: el sistema horario mundial podría cambiar
La rotación de la Tierra se acelera: el sistema horario mundial podría cambiar
Un pollino de dos semanas desapareció y fue encontrado muerto en condiciones horribles al día siguiente
Un pollino de dos semanas desapareció y fue encontrado muerto en condiciones horribles al día siguiente
En Japón, un participante gana 14 000 $ por dormir 90 minutos
En Japón, un participante gana 14 000 $ por dormir 90 minutos
Un padre fabrica medicamentos en casa para salvar a su hijo
Un padre fabrica medicamentos en casa para salvar a su hijo
¿Cómo vive un hombre paquistaní de 436 kilos?
¿Cómo vive un hombre paquistaní de 436 kilos?