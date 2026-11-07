Cannavaro a los jugadores del Napoli: «En el campo hay que cerrar la boca y guardar las manos»

Ex defensa del Napoli y actual seleccionador de la selección nacional de Uzbekistán, Fabio Cannavaro expresó su opinión sobre la problemática situación que rodea al club napolitano y dio un serio consejo a los jugadores.

Calcionapoli1926.it En una entrevista concedida a la publicación, el ex ganador del Balón de Oro subrayó la necesidad de dejar de lado las emociones excesivas y los conflictos en el campo para centrarse únicamente en el juego.

«Resuelvan sus diferencias en el vestuario»: la exigencia de Cannavaro

El especialista, figura emblemática del fútbol napolitano, destacó la importancia de priorizar la disciplina colectiva:

Calma en el campo: «En mi opinión, en el campo hay que cerrar la boca y guardar las manos. No hay necesidad de gestos innecesarios ni de discusiones. Cualquier otra queja o asunto puede resolverse después del partido en el vestuario», declaró Cannavaro;

Responsabilidad de los jugadores: El entrenador insistió en que es injusto culpar únicamente al cuerpo técnico: «Puedes tener las mejores ideas del mundo, pero el 80-90% del éxito de cualquier entrenador depende directamente de las acciones de los jugadores».

La compleja situación del Napoli y el duelo decisivo contra la Lazio

Actualmente, el club napolitano atraviesa momentos difíciles en el campeonato italiano: