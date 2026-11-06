Thomas Tuchel hace declaraciones antes de los duelos decisivos contra Croacia y España

El seleccionador de la selección nacional de Inglaterra, Thomas Tuchel, habló abiertamente sobre los objetivos principales y el proceso de preparación del equipo antes de los encuentros decisivos de la fase de grupos de la Liga de Naciones en noviembre. Según Sky Sports, el experimentado técnico alemán ha fijado como objetivo imperativo para los «Three Lions» asegurar el liderato del grupo.

A los ingleses les esperan dos enfrentamientos contra potencias continentales en poco tiempo: el equipo se enfrentará a Croacia el 12 de noviembre, y luego se medirá ante el campeón de Europa, España, el 15 de noviembre.

«Clasificar a la fase final es el objetivo principal»: las exigencias de Tuchel

El seleccionador destacó la importancia estratégica de los objetivos del torneo y de los partidos:

Primer puesto y final de la competición: «Mi objetivo es terminar primero en el grupo. Me sorprendería si mi equipo no luchara con todas sus fuerzas por este resultado. Queremos jugar la Final Four en España», declaró el técnico.

Ensayo para la Eurocopa: «Necesitamos partidos de alta intensidad y máxima responsabilidad donde se luche por resultados importantes. Es exactamente para esto que queremos usar la Liga de Naciones: preparar la futura Eurocopa al nivel más alto posible».

«Un rival muy peligroso»: ¿por qué el partido contra Croacia es el más importante?

Tuchel enfatizó que el cuerpo técnico inglés concentra actualmente toda su atención en el primer rival:

La fuerza del rival: «El partido contra Croacia es extremadamente importante para nosotros. Especialmente si recordamos nuestro enfrentamiento anterior. Logramos un resultado digno, pero no debemos olvidar el nivel de juego y la energía que desplegamos. Ahora debemos mostrar nuevamente ese alto nivel de fútbol».

Lucha a la par con España: «Croacia se mostró sorprendentemente bien contra España y estuvo muy cerca de la victoria. Toda nuestra atención está ahora en Croacia y solo estamos preparando ese partido».

Tiempo limitado: solo dos días para la preparación

El cuerpo técnico también abordó el desafío de implementar el sistema táctico en poco tiempo: