El 250º aniversario de la independencia de Estados Unidos celebrado con un récord histórico

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El 250º aniversario de la independencia de Estados Unidos celebrado con un récord histórico

En el marco de las celebraciones del 250º aniversario de la independencia de Estados Unidos, se organizó uno de los mayores espectáculos de fuegos artificiales de la historia. Se informó que durante la celebración se lanzaron al cielo cerca de 850 000 cargas pirotécnicas. Esta cifra fue registrada como un nuevo récord mundial en esta categoría.

Como comparación, en los fuegos artificiales de la fiesta de la Independencia del año pasado se utilizaron cerca de 20 000 dispositivos pirotécnicos. El espectáculo de este año superó varias veces a las demostraciones anteriores en magnitud y alcance.

Mientras los fuegos artificiales multicolores iluminaban el cielo nocturno, miles de espectadores fueron testigos de estos momentos históricos. Las celebraciones se llevaron a cabo en el National Mall de Washington, la capital de Estados Unidos.

El evento fue presenciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump, junto con miles de ciudadanos. En el marco de la celebración, el espectáculo de fuegos artificiales se convirtió en uno de los programas que más atención atrajo y fue ampliamente discutido en las redes sociales.

Donald Trump pronuncia un discurso en el podio, a su lado personas se toman selfies con los fuegos artificiales de fondo.
EE. UU.WashingtonDonald TrumpMelania Trump
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