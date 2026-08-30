Más de 100 kg de pollo robados en Egipto al estilo «Fast & Furious» (video)

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Más de 100 kg de pollo robados en Egipto al estilo «Fast & Furious» (video)

Una gran cantidad de pollo congelado fue robada de un camión en movimiento en Egipto. El video del incidente, que se volvió viral en las redes sociales, generó un amplio debate. Así lo informó RIA Novosti.

Según los informes, los ladrones se acercaron al camión en una camioneta pick-up. Durante el trayecto, sustrajeron más de 100 kilogramos de pollo congelado de la carga del camión y los pasaron a su vehículo.

Cabe destacar que el conductor del camión no se percató del robo. Los representantes de la empresa se enteraron del suceso solo después de que el video circulara en las redes sociales.

Las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley llevaron a cabo una investigación sobre el incidente. Se informó que los implicados fueron detenidos.

No se ha revelado el motivo por el cual se robó la carne de pollo.

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