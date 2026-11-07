Descubren un diamante azul natural excepcional en Yakutia: ¿por qué es tan raro y valioso?

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Descubren un diamante azul natural excepcional en Yakutia: ¿por qué es tan raro y valioso?

Un evento sin precedentes en la historia minera y joyera de Rusia ha ocurrido: se ha extraído el primer diamante azul natural con calidad de gema del campo de kimberlita de Nakyn, en Yakutia.

Según el servicio de prensa de la empresa «ALROSA», este cristal único, con un peso de 2,74 quilates ha pasado a la historia como el primer diamante azul confirmado encontrado en las minas del país. Los expertos califican este hallazgo como una verdadera sensación en el mundo de la geología y la joyería.

¿Por qué esta piedra es considerada una de las más valiosas del mundo?

La piedra encontrada pertenece al tipo IIb. Su rareza se explica por varias características distintivas:

  • Una rareza del 0,1 %: Solo el 0,1 % de todos los diamantes naturales de la Tierra pertenecen al tipo IIb, lo que los sitúa entre las joyas más caras y raras del planeta;

  • Presencia de boro en el cristal: El color azul único y extraordinario de la piedra se debe a la sustitución de átomos de carbono por átomos de boro en su red cristalina;

  • Pureza absoluta: Lo más sorprendente es que este cristal no presenta defectos internos ni impurezas. La combinación de una pureza natural perfecta y un color raro multiplica su valor;

  • 11 maestros artesanos trabajando en él: 11 de los mejores expertos altamente cualificados de la empresa han sido movilizados para tallar esta piedra histórica y convertirla en una obra maestra mundial.

¿Cuál es su relación con los legendarios diamantes «Tavernier» y «Hope»?

El diamante más grande y famoso de este tipo (IIb) en la historia es el «Azul de Tavernier» de 115,16 quilates, traído de la India en 1650.

El trabajo sobre esta legendaria piedra dio origen al famoso diamante «Hope» (Hope Diamond), conservado hoy en el Instituto Smithsonian de Washington. A lo largo de la historia, perteneció a los reyes de Francia Luis XIV, Luis XV, Luis XVI, al rey de Gran Bretaña Jorge IV, así como al famoso joyero Pierre-Camille Cartier.

El diamante azul de 2,74 quilates encontrado en Yakutia no solo prueba científicamente la presencia de piedras con boro en la mina de Nakyn, sino que aspira a formar parte de las colecciones más selectas del mundo.

ALROSAMina de NakynDiamante azulDiamante HopeYakutia
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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