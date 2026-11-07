Gran giro en Santos: El padre de Neymar es nombrado director general del club

El padre y agente oficial de la estrella del fútbol brasileño y mundial, Neymar, es: Neymar da Silva Santos nombrado director general del legendario club brasileño Santos.

La noticia fue anunciada oficialmente por el presidente del club, Marcelo Teixeira, y por el propio empresario. Este nombramiento ha intensificado los rumores sobre un posible regreso del astro brasileño a su club de formación.

Desarrollo estratégico y academia de jóvenes talentos: ¿Qué hará el nuevo directivo?

Según información del prestigioso medio brasileño Globo Esporte el padre de Neymar tendrá amplios poderes dentro del club:

Estrategia del club: El padre de Neymar será responsable directo del desarrollo estratégico a largo plazo de Santos, la mejora de los indicadores comerciales y las alianzas internacionales;

Dirección de la legendaria academia: También asumirá la dirección del famoso instituto Meninos da Vila que formó a estrellas mundiales como Pelé y Neymar;

La prueba de las elecciones de diciembre: El empresario ocupará el cargo hasta diciembre. Si Marcelo Teixeira es reelegido presidente del club el 12 de diciembre, Neymar da Silva mantendrá oficialmente su puesto para continuar con sus planes a largo plazo.

Renovación del estadio e inversión de 1,3 millones de euros

Esta no es la primera ayuda que la familia de Neymar brinda al club. Ya venían apoyando financieramente a Santos:

La influencia de NR Sports: Neymar da Silva ha participado en varios proyectos importantes del club a través de su empresa NR Sports;

Modernización del estadio Vila Belmiro: En particular, ha contribuido significativamente a la renovación del histórico estadio Vila Belmiro y a la modernización de la infraestructura de la academia juvenil;

Inversión realizada: Se ha destinado una inversión directa total de 8 millones de reales (aproximadamente 1,3 millones de euros) a estos proyectos de infraestructura.

La llegada del padre a la directiva se considera un paso clave para restaurar la solidez financiera de Santos y un posible puente hacia el sensacional regreso de Neymar a su club de origen, ahora que su contrato en Arabia Saudita está por finalizar.