El delantero del Bayern de Múnich y de la selección inglesa Harry Kane ha firmado un nuevo contrato con el gigante alemán, convirtiéndose en el jugador con el salario garantizado más alto de todo el continente europeo.

Gran Bretañasegún la información del prestigioso medio The Athletic este nuevo acuerdo supone un récord financiero no solo para el club muniqués, sino también para el fútbol europeo moderno.

El contrato más caro en la historia del Bayern: Cifras y duración

Las condiciones del contrato renovado refuerzan aún más el estatus de líder del delantero en el equipo:

Salario récord garantizado: Según el nuevo acuerdo, el delantero de 33 años recibirá un salario anual garantizado de al menos 25 millones de euros antes de impuestos;

Suma neta sin bonos: Los analistas señalan que el ranking solo tiene en cuenta el salario fijo garantizado, excluyendo los bonos adicionales por goles, trofeos y logros personales;

Contrato hasta 2029: El Bayern ha anunciado oficialmente hoy la extensión del contrato. Mientras que el acuerdo anterior estaba previsto hasta el verano de 2027, las partes ahora continuarán su colaboración hasta el 30 de junio de 2029. continuarán.

Fenómeno goleador y la cima del Balón de Oro

Desde su traspaso del Tottenham a Múnich en agosto de 2023, Harry Kane ha mostrado una eficacia fenomenal:

Estadísticas asombrosas: El delantero ha disputado un total de 161 partidos oficiales con el club alemán, anotando 156 goles y repartiendo 40 asistencias;

Trofeos ganados: Con los muniqueses, la estrella inglesa ha sido dos veces campeón de la Bundesliga, ha levantado la Copa de Alemania y ha ganado dos veces la Supercopa de Alemania;

Reconocimiento absoluto: Gracias a su fantástica forma, Harry Kane fue galardonado en octubre de 2026, por primera vez en su carrera, con el premio individual más alto del fútbol mundial, el Balón de Oro recibido.

Esta gran decisión financiera demuestra una vez más que la directiva del Bayern confía plenamente en su delantero estrella y en las ambiciones de título del equipo.