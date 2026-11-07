Un gimnasio exclusivo para mujeres musulmanas abrió en la India

En la ciudad de Coimbatore, al sur de la India, una mujer llamada Shabana fundó un gimnasio único para mujeres musulmanas. En este espacio, las mujeres pueden realizar ejercicio físico vistiendo ropa acorde a sus creencias religiosas, sintiéndose libres y cómodas.

Shabana afirma que la idea de abrir este gimnasio surgió de su propia experiencia personal. Tuvo dificultades para encontrar un lugar adecuado que respetara sus convicciones religiosas y sus requisitos de vestimenta. Además, problemas de salud la motivaron a enfocarse más en la actividad física.

Sin embargo, al no sentirse cómoda en los gimnasios convencionales, Shabana comprendió que otras mujeres podrían enfrentar el mismo problema. Como resultado, decidió abrir un espacio separado donde las mujeres musulmanas puedan entrenar sin preocuparse por incomodidades o restricciones.

El objetivo principal del nuevo gimnasio es crear condiciones favorables para que las mujeres adopten un estilo de vida saludable, realicen ejercicio regularmente y cuiden de su bienestar.

La iniciativa de Shabana puede ser una oportunidad importante para aquellas mujeres que se sienten incómodas al hacer deporte debido a sus creencias religiosas o estilo de vestimenta.