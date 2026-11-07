¿Fabio Cannavaro quiere volver a Italia? La impactante declaración del entrenador en Sky Sport

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¿Fabio Cannavaro quiere volver a Italia? La impactante declaración del entrenador en Sky Sport

El seleccionador de la selección nacional de Uzbekistán Fabio Cannavaro ha revelado que su mayor sueño como entrenador es dirigir a la selección nacional de Italia.

El técnico italiano de 53 años Sky Sport Italia habló sobre sus planes y su filosofía de entrenamiento, subrayando que cada paso es un trabajo estratégico hacia un gran objetivo.

«No fui a Asia a hacer turismo»: La confesión abierta del entrenador

La leyenda del fútbol mundial y ganador del Balón de Oro no ocultó su dirección principal en el entrenamiento:

  • El objetivo principal — la «Squadra Azzurra»: «Mi objetivo principal y mi sueño es trabajar en Italia y dirigir a la selección nacional. Estoy trabajando incansablemente para ello. No viajo por el mundo ni voy a Asia por nada», declaró Cannavaro con firmeza;

  • Una actividad como un «café napolitano»: El experto comparó la presión en clubes y selecciones de una manera interesante:

    • Fútbol de clubes: «El trabajo en el club te da adrenalina todos los días: ves a los jugadores siempre, trabajas con ellos, les ayudas a progresar y preparas los partidos»;

    • Selección nacional: «Trabajar con una selección es como un café napolitano: muy corto. Solo tienes diez días, y en ese tiempo no debes cometer errores y debes encontrar la mejor decisión posible. Esto le da a uno una motivación y fuerza inmensas».

Una nueva era en la historia de Uzbekistán y el descubrimiento de jóvenes estrellas

Fabio Cannavaro dirige la selección nacional de Uzbekistán con confianza desde 2025:

  • Copa del Mundo histórica: Fue bajo la dirección del técnico italiano que la selección nacional de Uzbekistán participó por primera vez en su historia en la fase final de la Copa del Mundo;

  • El camino para la joven generación: Cannavaro trajo un aire nuevo a la selección y mostró a la comunidad futbolística local a Behruz Karimov, Jahongir Orozov así como a Muhammad Hakimov como jóvenes talentos prometedores, dándoles confianza en el gran escenario;

  • Rica experiencia internacional: Antes de Uzbekistán, acumuló una sólida experiencia trabajando con los clubes chinos Guangzhou Evergrande y Tianjin Quanjian, Al-Nassr de Arabia Saudita, Benevento y Udinese de Italia, Dinamo Zagreb de Croacia, así como con la selección nacional de China.

Los éxitos logrados con la selección de Uzbekistán y los enfoques tácticos modernos utilizados se están convirtiendo en una base importante para el regreso de Cannavaro a Europa, especialmente a la selección italiana.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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