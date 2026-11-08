Se registró una gran sorpresa en la 10ª jornada de la Premier League inglesa. El aspirante al título, «Manchester City», sufrió una dura derrota por 1-3 en su visita al «Nottingham Forest», club situado en la parte baja de la tabla.

Para los aficionados al fútbol de Uzbekistán, el detalle destacado es que el defensa de nuestra selección nacional, Abduqodir Husanov », disputó los 90 minutos completos en la línea defensiva de los «Citizens».

El doblete de Delap y la respuesta de Cherki: los puntos de inflexión

En el estadio «City Ground», los locales ejercieron una presión activa desde el inicio para sellar un resultado inesperado:

Los ataques rápidos del «Forest»: Apenas en el minuto 6, Cunha abrió el marcador para los locales — 1-0. Poco después, en el minuto 18, Liam Delap amplió la ventaja — 2-0;

La esperanza de Cherki: Tras activarse en la segunda parte, el «City» recortó distancias en el minuto 52 gracias a un gol de Rayan Cherki — 2-1;

El gol definitivo: Sin embargo, en un contraataque en el minuto 73, Liam Delap marcó su doblete, asegurando la contundente victoria de los «Tricky Trees» por 3-1.

Husanov en el campo durante 90 minutos y cambios tácticos

Bajo las órdenes de Maresca, el «Manchester City» alineó a varios de sus referentes para este encuentro:

Husanov titular en defensa: Abduqodir Husanov fue titular en el centro de la defensa junto a Rúben Dias y Marc Guéhi, completando todo el partido;

Los cambios de Maresca tras el descanso: Para recuperar el control, el técnico dio entrada a Nunes por Guéhi y a O'Reilly por Gvardiol al inicio de la segunda mitad, y más tarde entró Foden, pero los intentos no fueron suficientes para igualar;

Haaland y Doku neutralizados: Aunque Erling Haaland y Jérémy Doku estuvieron presentes en el ataque, la defensa del «Nottingham» no les concedió libertad alguna.

Situación en la tabla

A pesar de esta derrota, el «Manchester City» mantiene la 2ª posición con 21 puntos. Por su parte, el «Nottingham Forest» suma 9 puntos y asciende al 16º lugar tras su gran victoria.