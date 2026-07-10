Los robots podrían ser los primeros «habitantes» de Marte

Elon Musk está acelerando sus ambiciosos planes para preparar a la humanidad para vivir en planetas fuera de la Tierra. El multimillonario anunció que, para finales de 2026, se realizarán los primeros lanzamientos de cohetes de carga para transportar los equipos y materiales necesarios para construir futuras colonias en la Luna y Marte. Lo más interesante es que no serán los humanos quienes pisen primero estos nuevos planetas, sino los robots humanoides Optimus de Tesla.

Según el último plan de Musk, SpaceX se centra principalmente en construir una ciudad permanente en la Luna. Él cree que, al estar la Luna mucho más cerca que Marte, es más fácil probar allí las tecnologías e infraestructuras necesarias para la humanidad. Musk planea establecer una base permanente en la Luna en la próxima década, mientras envía regularmente materiales de construcción y equipos a Marte durante siete años.

Esta semana, SpaceX presentó otro proyecto importante a la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de EE. UU. La compañía planea lanzar una vasta red de 100 000 satélites al espacio. Se dice que este sistema servirá para fortalecer la comunicación entre la Tierra y el espacio, y proporcionar una alta potencia de cálculo para miles de millones de dispositivos de inteligencia artificial y para los robots que trabajarán en la Luna y Marte en el futuro.

Jim Cantrell, miembro del equipo fundador de SpaceX, señala que en el futuro, cada robot no tendrá una computadora potente individual. Los procesos de cálculo principales se realizarán a través de la red de satélites. Según él, los robots construirán y prepararán toda la infraestructura antes de que lleguen los humanos.

Estos planes ya están entrando en la fase de implementación. SpaceX lanzó recientemente con éxito 29 satélites Starlink adicionales a la órbita terrestre baja a través de su cohete Falcon 9. Sin embargo, para transportar maquinaria de construcción pesada y grandes cargas a Marte, se planea desarrollar un nuevo sistema de cohetes de transporte aún más potente que el Starship.

Los expertos opinan que uno de los mayores problemas antes de trasladar a los humanos a otro planeta es llevar millones de toneladas de carga al espacio. Según Les Johnson, uno de los ex directores tecnológicos de la NASA, la creación de un sistema de transporte reutilizable, barato y fiable es una de las condiciones clave de este plan.

Según la estrategia de Musk, antes que los humanos a Marte, Tesla Optimus se enviarán robots. Ellos realizarán la descarga de carga, la instalación de paneles solares, el ensamblaje de módulos habitacionales, la extracción de agua, la producción de oxígeno y otros trabajos de ingeniería. Los expertosdestacan que mantener a los robots es mucho más fácil que a los humanos. No necesitan comida ni aire; basta con energía eléctrica y mantenimiento técnico.

Los científicos señalan que es necesario preparar energía eléctrica, agua, oxígeno, combustible y un entorno habitable para vivir en Marte. Como fuente de energía, se pueden utilizar reactores nucleares o paneles solares. Dado que el agua podría estar bajo la superficie de Marte en forma de hielo, los robots tendrán que extraerla. También se planea utilizar tecnologías para producir combustible para cohetes a partir de la atmósfera marciana y obtener oxígeno mediante electrólisis.

El mayor objetivo de Musk es establecer las primeras ciudades independientes en Marte capaces de vivir sin ayuda externa entre 2045 y 2055. Según los científicos, para los primeros colonos, la vida en Marte será a la vez emocionante, monótona y peligrosa. Esto se debe a que estarán obligados a vivir principalmente en estructuras cerradas, mientras que el entorno exterior seguirá siendo extremadamente peligroso para la vida humana. A pesar de ello, SpaceX y Elon Musk están decididos a llevar a cabo uno de los proyectos espaciales más grandes de la historia de la humanidad.