Diálogo estratégico en el Kremlin: ¿qué acordaron Putin y el presidente de Mozambique?

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Diálogo estratégico en el Kremlin: ¿qué acordaron Putin y el presidente de Mozambique?

El 27 de octubre de 2026, el Presidente de la Federación de Rusia Vladimir Putin y el Presidente de la República de Mozambique, Daniel Francisco Chapo, mantuvieron negociaciones oficiales en el Kremlin de Moscú. Este encuentro tuvo lugar en el marco de la 8ª cumbre del Foro de Países Exportadores de Gas (GECF) y la 3ª cumbre «Rusia-África» organizadas por Moscú.

Este diálogo constituye una de las primeras visitas extranjeras importantes de Daniel Chapo como jefe de Estado a Rusia, marcando una nueva etapa en la asociación multifacética entre Moscú y Maputo.

Principales resultados de las negociaciones y acuerdos alcanzados

Durante el diálogo de alto nivel en el Kremlin, las partes alcanzaron acuerdos importantes en varias áreas prioritarias:

  • Crecimiento económico y comercial: El volumen del comercio bilateral está aumentando rápidamente. Según Vladimir Putin, en los primeros ocho meses de 2026, el volumen de negocios comercial entre Rusia y Mozambique casi se duplicó;

  • Seguridad y formación militar: Daniel Chapo valoró positivamente la ayuda práctica de Moscú en la lucha contra el terrorismo en el norte de Mozambique y en el fortalecimiento de la seguridad del país, especialmente los programas de formación de militares y cadetes mozambiqueños en academias militares rusas;

  • Ayuda humanitaria y educación: En 2026, por primera vez, funcionarios públicos mozambiqueños realizaron pasantías de capacitación en Rusia. Asimismo, el número de becas estatales asignadas a estudiantes mozambiqueños en universidades rusas aumenta regularmente;

  • Gestión de desastres naturales: Se expresó agradecimiento por la ayuda humanitaria entregada por el Ministerio de Situaciones de Emergencia de Rusia (MCHS) tras las devastadoras inundaciones ocurridas en Mozambique durante la primavera;

  • Solidaridad en la política global: El líder ruso destacó el apoyo constante de Mozambique a las iniciativas de Moscú en la ONU y otras estructuras internacionales, así como su política equilibrada, alejada de posiciones rusófobas.

Rusia y el continente africano: la integración estratégica se profundiza

La cumbre del gas en Moscú y este encuentro de alto nivel demuestran que las relaciones de Rusia con el continente africano, especialmente con la región sureste rica en reservas de gas natural, están cobrando un nuevo impulso en los sectores energético y técnico-militar.

Ambos jefes de Estado acordaron continuar el diálogo político abierto de alto nivel y poner en práctica los acuerdos alcanzados a la mayor brevedad.

Vladimir PutinDaniel Francisco ChapoCumbre Rusia-ÁfricaForo de Países Exportadores de GasMoscú
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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