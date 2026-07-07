Dos explosiones cerca del hotel donde se alojaba Macron

En la mañana del 7 de julio, se produjeron dos explosiones consecutivas en Damasco, la capital siria. El incidente ocurrió cerca del hotel Four Seasons, donde el presidente francés Emmanuel Macron pasó la noche.

Las explosiones dejaron cuatro muertos y 18 heridos. El convoy de Macron había abandonado el hotel poco antes del incidente.

Bombas colocadas en dos lugares

Según una fuente de los servicios de seguridad citada por la agencia AFP, uno de los artefactos explosivos fue colocado en un contenedor de basura.

Se informa que la segunda bomba fue colocada dentro de un coche estacionado cerca del hotel.

Hasta el momento, no se ha proporcionado información oficial sobre quién organizó las explosiones ni quién era el objetivo principal.

Cuatro personas fallecieron

Según la información preliminar, las dos explosiones causaron:

la muerte de cuatro personas;

18 personas con heridas de diversa gravedad.

Las fuerzas de seguridad y los servicios de emergencia están trabajando en el lugar de los hechos.

El convoy de Macron se había marchado antes

Según el corresponsal del canal «Al Arabiya», el convoy del presidente francés abandonó el hotel poco antes de las explosiones.

Representantes del Palacio del Elíseo declararon que no se escucharon sonidos de explosiones en el convoy presidencial.

Macron se encuentra actualmente en el palacio presidencial, donde se llevan a cabo negociaciones entre los líderes de Francia y Siria.

La histórica visita del presidente francés

La agencia Reuters señala que Emmanuel Macron se convirtió en el primer líder de un estado miembro de la Unión Europea en visitar Siria tras la caída de Bashar al-Ásad en diciembre de 2024.

También es el primer presidente francés en visitar Siria desde 2009.

Las explosiones en Damasco ocurrieron en el marco de la histórica visita de Macron. La pregunta principal ahora es si fue un ataque aleatorio o relacionado con la delegación de alto nivel.