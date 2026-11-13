Un soldado que perdió ambas manos y la vista se readapta a la vida

Tras un ataque con drones rusos, el soldado ucraniano Oleksandr Pilipets perdió ambas manos y la vista. También sufrió graves heridas en el rostro. Tras pasar más de mes y medio en coma inducido, Oleksandr ha comenzado un largo proceso de recuperación. Con el apoyo de su esposa e hijos, ahora está aprendiendo a retomar una vida independiente. Así lo informó el servicio ucraniano de Radio Free Europe/Radio Liberty.

El incidente ocurrió el 17 de octubre de 2025 en la región de Donetsk. Mientras Oleksandr viajaba en coche con un compañero, su vehículo fue alcanzado por un dron FPV. Su esposa, Irina, recibió la terrible noticia al día siguiente y se dirigió de inmediato al hospital donde estaba siendo atendido.

Las heridas de Oleksandr fueron extremadamente graves. Gran parte de los huesos y tejidos blandos de su cara quedaron dañados y perdió la visión. Sus manos también sufrieron daños severos: perdió la mano izquierda y, aunque conserva algunos dedos en la derecha, no puede utilizarlos.

Los médicos realizaron varias cirugías para salvarle la vida. Oleksandr estuvo en coma inducido durante un mes y medio. Durante ese tiempo, su esposa Irina estuvo a su lado, hablándole todos los días y presentándose para que pudiera reconocerla.

Actualmente, Oleksandr está reaprendiendo los movimientos cotidianos. Está aprendiendo a vestirse, lavarse, cepillarse los dientes y utilizar el teléfono mediante un software especial. Las tecnologías de control por voz le ayudan a hacer llamadas, responder mensajes y buscar información en Internet.

Su esposa también está aprendiendo habilidades para acompañarlo y ayudarlo en su vida diaria. El proceso de rehabilitación no es fácil para la familia, pero juntos intentan adaptarse a esta nueva realidad.

La recuperación de Oleksandr continúa. Necesita prótesis, tratamientos médicos adicionales y rehabilitación. A pesar de ello, lucha por reconstruir su vida junto a su esposa e hijos.