Una mujer que perdió a su hija se convirtió en madre de 800 niñas huérfanas

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Una mujer que perdió a su hija se convirtió en madre de 800 niñas huérfanas

India, la doctora Sarojini Agarwal perdió a su hija de ocho años, Manisha, en un accidente de tráfico en Lucknow hace casi 40 años. Profundamente afligida por la muerte de su hija, con el tiempo decidió ayudar a otras niñas que necesitaban amor materno.

Ella dedica todos los ingresos de sus cuentos, poemas y novelas a establecer un refugio para niñas huérfanas. En 1985, abrió un centro llamado Manisha Mandir en su casa de tres habitaciones. Al principio, se acogió a niñas que habían perdido a sus madres, tenían discapacidades o vivían en condiciones difíciles. Más tarde, niñas abandonadas, sin hogar o rescatadas de burdeles también encontraron refugio allí.

Una mujer con sari azul alimenta a una de las niñas que están sentadas en fila.

Sarojini presta especial atención a la educación de las niñas. El centro cuenta con una biblioteca, una sala de informática, talleres de artesanía y campos deportivos. Entre sus pupilas hay empleadas bancarias, maestras y directoras de escuela.

Desde 1985, esta mujer ha cuidado de casi 800 niñas huérfanas. Muchas de ellas, al llegar a la edad adulta, regresan al centro para ayudar a otras niñas.

A pesar de su avanzada edad, Sarojini sigue ayudando a los niños abandonados. Ella dice que ve a su propia hija, Manisha, en cada niña huérfana y, a través de esto, intenta mantener viva su memoria.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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