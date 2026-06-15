La verdad detrás del kohl de los faraones: secretos de hace 4000 años revelados

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La verdad detrás del kohl de los faraones: secretos de hace 4000 años revelados

En los frescos del antiguo Egipto, los faraones y las reinas aparecen representados con líneas negras alrededor de los ojos. Muchos lo consideraban un simple signo de belleza, pero las investigaciones modernas han demostrado que en realidad cumplía una función mucho más compleja.

Estudios realizados por los científicos franceses Philippe Walter y Christian Amatore identificaron en el kohl compuestos de plomo sintéticos como la laurionita y la fosgenita. Esto significa que los antiguos egipcios dominaban los procesos químicos desde épocas muy tempranas.

Faraón del antiguo Egipto'avnlari va san'atiga oid oltita turli xil yuz tasvirlari.

Según las investigaciones, pequeñas dosis de plomo activan procesos que refuerzan la inmunidad en el organismo. Por ello, el kohl servía no solo como cosmético, sino también como medio de protección contra enfermedades oculares.

Las inundaciones anuales del río Nilo provocaban la propagación de infecciones. En estas condiciones, el kohl protegía los ojos contra enfermedades como la conjuntivitis y el tracoma. Esta práctica se extendió posteriormente a las regiones vecinas.

El kohl también tenía un significado simbólico religioso, asociado al Ojo de Horus, y se creía que protegía a las personas contra las enfermedades y el mal. Así, la medicina y la fe estaban entrelazadas.

Una pintura mural de una mujer del antiguo Egipto sosteniendo un recipiente entre jeroglíficos.

Los antiguos egipcios preparaban complejas composiciones cosméticas utilizando diversos minerales y sales. Estos métodos evolucionaron con el tiempo hacia prácticas médicas sistemáticas.

Por lo tanto, el kohl no era solo una cuestión de belleza, sino también una parte importante del cuidado de la salud, ampliamente utilizado por toda la sociedad.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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