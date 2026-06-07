Las declaraciones políticas más influyentes y significativas en el escenario geopolítico internacional continúan estando en el centro de la atención de la comunidad mundial. Esta vez, una seria advertencia y una intervención analítica llegaron directamente desde el otro lado del océano, desde el liderazgo del Departamento de Defensa de EE. UU. (Pentágono). El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, participó en un gran evento de importancia histórica y simbólica celebrado en suelo francés, donde expuso abiertamente las mayores amenazas que enfrentan las naciones aliadas en Europa.

Durante su discurso en la ceremonia dedicada al 82º aniversario del exitoso desembarco de los Aliados en Normandía, enfatizó especialmente que el continente europeo enfrenta actualmente graves amenazas. En su opinión, muchos estados europeos considerados socios cercanos de Washington están actualmente «atrapados en las garras de ideologías peligrosas y divisivas».

Invasión en barcos y el vórtice migratorio

El jefe del Departamento de Defensa de EE. UU. centró principalmente su discurso en la ola de migración ilegal observada a lo largo de las fronteras sur de los países europeos. Puede ver los países actualmente en el centro de la crisis y la situación allí a través de la siguiente tabla estructurada:

Regiones en riesgo Formas de migración ilegal La pregunta principal del jefe del Pentágono España

Italia

Grecia

Bulgaria Aflujo continuo por mar y tierra en pequeños y peligrosos botes de migrantes ilegales. «¿Cuándo tomarán las capitales europeas medidas decisivas contra esta invasión? ¿O ya es demasiado tarde? Creo que aún no es demasiado tarde.»

En sus comentarios, Hegseth pidió a los líderes europeos que abandonen su indiferencia ante este problema transnacional y tomen medidas rápidas y decisivas para garantizar la seguridad fronteriza.

La posición de Washington: Responsabilidad de la alianza

El jefe del departamento militar de EE. UU. recordó que las relaciones bilaterales no deben implicar beneficios unilaterales. Mientras afirmaba que Estados Unidos siempre apoya plenamente a sus socios y compromisos, enfatizó firmemente que espera una actitud igualmente responsable y determinación de las capitales europeas.

Cabe señalar que el año pasado, al exponer el concepto de seguridad estratégica del Pentágono, Pete Hegseth identificó los procesos de migración ilegal incontrolados y la influencia global de la República Popular China como las dos mayores amenazas para la seguridad nacional y la estabilidad de EE. UU.

Contexto: Mientras se celebra el 82º aniversario del desembarco de los Aliados en Normandía, la contundente declaración del secretario de Defensa de EE. UU. desde el corazón de Europa señala el comienzo de una nueva era en la política internacional. Washington acusa a sus aliados de debilitarse debido a ideas liberales internas y migración incontrolada. Específicamente, calificar a los migrantes que fluyen hacia países mediterráneos como España e Italia como una «invasión» indica que el Pentágono ve este tema como una amenaza puramente militar. Este discurso demostró claramente cuánto han cambiado las perspectivas de seguridad entre EE. UU. y el Viejo Continente en los últimos años.

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