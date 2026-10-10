El amanecer en Marte se muestra por primera vez en colores naturales

© NASA / JPL-Caltech

El famoso rover Curiosity de la NASA ha presentado nuevas imágenes científicas únicas del Planeta rojo. El aparato logró fotografiar yardangs, formaciones rocosas inusuales esculpidas por la erosión eólica durante milenios, bajo la luz de la mañana.

Por lo general, las imágenes de Marte enviadas a la Tierra se ajustan a la visión humana con una corrección del balance de blancos. Sin embargo, esta vez, el panorama compuesto por seis fotogramas se publicó sin ningún procesamiento de color, permitiendo a los entusiastas del espacio ver el amanecer en el Planeta rojo con sus propios ojos.

Panorama matutino y el «sol» 4982: ¿Cómo se tomó la imagen?

Este nuevo resultado visual importante de la misión Curiosity tiene varias características únicas:

Armonía de colores naturales: Mientras que tonos azulados más fríos destacan en primer plano, los yardangs en el horizonte están iluminados por los brillantes rayos de la mañana;

La destreza de la cámara Mastcam: Las imágenes fueron tomadas durante el día marciano 4982 (un día en Marte se llama «sol») por la cámara principal Mastcam, y luego ensambladas en un panorama completo por expertos en la Tierra;

Una región misteriosa que se extiende por 16 kilómetros: La capa de yardangs fotografiada se extiende a lo largo de casi 16 kilómetros por la parte noroeste del imponente monte Sharp, de 5 kilómetros de altura.

Récord absoluto entre los rovers: un ascenso de 1 kilómetro

El aparato Curiosity ha alcanzado un hito histórico no solo en imágenes, sino también en proezas técnicas:

Altitud histórica: El rover ha estado escalando las laderas del monte Sharp desde 2014, y su ascenso vertical ha alcanzado recientemente exactamente 1 kilómetro (1000 metros) de altura;

Récord marciano: Este resultado ha pasado a la historia como el mayor ascenso vertical registrado por todos los rovers enviados por la humanidad al Planeta rojo.

Flujos de agua de hace mil millones de años y planes para 2027

Cada capa del monte Sharp parece «páginas de un libro» que revelan el pasado geológico de Marte:

Lagos y aguas secas: Al estudiar los estratos, los científicos han demostrado que hace miles de millones de años existían aquí lagos de agua dulce y corrientes fluviales. Con el tiempo, el agua se evaporó, dejando gruesas capas de minerales salinos;

Arquitectura eólica: Una vez que se detuvo la acumulación de nuevos sedimentos, los incesantes vientos marcianos erosionaron las rocas blandas, dando forma a los misteriosos yardangs que vemos hoy;

Próximo destino: Actualmente en el segundo año de su quinta misión extendida, Curiosity se desplaza a través de regiones ricas en minerales de sulfato y carbonato. Los científicos esperan que el rover llegue al pie de los yardangs en 2027 para analizar la composición de las rocas de cerca con su brazo robótico.

Dichas investigaciones realizadas en la superficie de Marte sirven como una base invaluable para los futuros vuelos tripulados a este misterioso planeta.