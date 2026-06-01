750 millones de soums recuperados a favor de un empresario

El departamento del distrito de Olmazor de la Oficina de Ejecución Forzosa tramitó un caso de ejecución basado en un auto del tribunal económico interdistrital de Taskent para recuperar un total de 756 millones 414 mil soums del deudor, "R.T.S" LLC, a favor del acreedor, "T.A." LLC.



Se concedió al deudor un plazo para el pago voluntario de la deuda. Sin embargo, al no haberse liquidado la deuda en dicho plazo, el agente de ejecución estatal impuso una prohibición sobre las cuentas bancarias y los activos de la sociedad de acuerdo con la ley.



Además, durante las acciones de ejecución llevadas a cabo con organizaciones asociadas, se localizó un vehículo perteneciente al deudor mediante una búsqueda y fue trasladado a un depósito.



Al comprender las consecuencias de las medidas de ejecución forzosa aplicadas, el deudor liquidó completamente la deuda existente.



Los fondos recuperados fueron transferidos a la cuenta bancaria del acreedor y el documento de ejecución se dio por finalizado.