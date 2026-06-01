Instablogger que planeaba una reunión de coches no autorizada en Kokand enfrenta acciones legales

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Instablogger que planeaba una reunión de coches no autorizada en Kokand enfrenta acciones legales

En la ciudad de Kokand, región de Ferganá, se evitó una situación que podría haber amenazado el orden público y la seguridad vial. Se informa que D.U., un bloguero de Instagram, tenía la intención de organizar un evento público sin autorización.

Se ha comunicado que el bloguero difundió un mensaje de vídeo convocando a una reunión de coches con matrículas personalizadas frente a un supermercado de la ciudad el 31 de mayo de 2026 a las 17:00 horas. Sin embargo, no se obtuvo el permiso correspondiente para dicha reunión.

Como resultado de las acciones rápidas llevadas a cabo por los agentes del Departamento de Asuntos Internos de la ciudad de Kokand, se evitó la infracción. Se realizó un trabajo explicativo con el ciudadano D.U.

Al mismo tiempo, se informó que su asociado, J.M., desobedeció las órdenes legales de los agentes del orden, ofreció resistencia y alteró el orden público.

Se han redactado documentos administrativos contra D.U. y J.M. en relación con el incidente, y el caso ha sido remitido a las autoridades judiciales.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor

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