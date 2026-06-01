Ciertos empresarios podrán vender alcohol y cigarrillos en efectivo

A partir del 1 de junio de 2026 se introducirán nuevos beneficios para ciertas categorías de empresarios. Esto fue establecido en un decreto presidencial firmado el 26 de mayo de este año.

Según el documento, los empresarios que presten servicios de hostelería y restauración podrán aceptar pagos en efectivo al vender productos de alcohol y tabaco.

Asimismo, al comprar productos alcohólicos, los códigos de marcado digital en estas entidades se considerarán realizados para el consumo final.

También se crea la posibilidad de registrar a ciertos empleados del sector de la restauración a través de una aplicación móvil de forma simplificada. Este proceso puede realizarse el mismo día y por un periodo determinado.

Además, se modifica el procedimiento de devolución de una parte del IVA pagado. Ahora, independientemente de si los ingresos son en efectivo o no, se devolverá el 40 por ciento del importe del impuesto pagado.