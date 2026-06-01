238 estudiantes sorprendidos conduciendo en el día de la «Última Campana»

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238 estudiantes sorprendidos conduciendo en el día de la «Última Campana»

Durante el día de los eventos de la «Última Campana», se identificaron 238 casos de estudiantes conduciendo vehículos en toda la república. Así lo informó el Servicio Estatal de Seguridad Vial.

Se señala que, durante las medidas de control realizadas de 07:00 a 14:00 horas, se descubrió que algunos estudiantes llegaron a la escuela en automóvil. Entre ellos había alumnos de los últimos años, así como estudiantes de 8.º a 10.º grado.

En algunos casos, los niños conducían coches pertenecientes a sus padres o vehículos alquilados. En la región de Xorazm, también se identificaron jóvenes que llegaron a la ceremonia de graduación en coche.

Actualmente, los agentes de tráfico y de asuntos internos trabajan en modo reforzado alrededor de las escuelas. Las autoridades piden a los padres que no permitan que sus hijos menores de edad conduzcan.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor

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