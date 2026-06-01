Fraude tras una relación sentimental en Qarshi: joven de 19 años condenado

En la ciudad de Qarshi, región de Qashqadaryo, se reveló que un joven de 19 años abusó de la confianza de su novia, engañándola para vender sus pertenencias valiosas.

Resultó que el joven, originario de Kasbi, había establecido una relación sentimental con una chica que vivía en Qarshi y poco a poco se ganó su confianza. Le dijo que necesitaba una computadora portátil para sus estudios y la obtuvo bajo el pretexto de usarla temporalmente.

Más tarde, vendió la computadora portátil por 1 millón de soums y gastó el dinero en sus propias necesidades. No satisfecho con eso, el joven citó a la chica a una reunión con la falsa promesa de devolverle la computadora.

Durante el encuentro, también obtuvo mediante engaños el teléfono móvil Redmi 10C de la chica y lo vendió también.

Se llevó a cabo un juicio sobre este caso, y el Tribunal de Casos Penales de la ciudad de Qarshi condenó al joven a 1 año y 11 meses de trabajos correccionales.

Actualmente, este caso ha provocado un amplio debate en las redes sociales, poniendo una vez más sobre la mesa las cuestiones de confianza y precaución entre los ciudadanos.