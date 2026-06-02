Identificada una nueva estafa en Telegram

Se ha informado que circulan mensajes falsos en la aplicación Telegram sobre la eliminación inminente de cuentas. Los estafadores envían notificaciones a los usuarios indicando que se ha recibido una solicitud para eliminar su cuenta.

Estos mensajes sugieren hacer clic en un enlace para «cancelar» el bloqueo o la eliminación. Sin embargo, hacer clic en el enlace puede provocar que el usuario pierda el acceso a su cuenta.

Los expertos señalan que los bots de servicio oficiales de Telegram no aparecen con el estado «Visto recientemente». Por lo tanto, se recomienda no confiar en dichos mensajes y no abrir enlaces sospechosos.

Se solicita a los usuarios que adviertan a sus familiares y conocidos sobre este método de fraude.