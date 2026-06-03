¿Qué cargos se presentaron contra los uzbekos involucrados en carreras callejeras en EE. UU.?

Seis ciudadanos uzbekos fueron arrestados durante un operativo especial en Cincinnati, Ohio, EE. UU. Se les sospecha de participar en carreras callejeras y maniobras de conducción peligrosas.

Según los informes, el incidente ocurrió en un estacionamiento cerca del Paycor Stadium. Los testigos afirmaron que algunos conductores realizaron maniobras peligrosas como donuts y burnouts.

La seguridad del estadio notificó a la policía sobre actividades sospechosas de vehículos Audi, BMW, Mustang y Challenger. La policía vigiló entonces la zona con un dron y aseguró las salidas.

Como resultado, A. Valiyev, M. Esenova, M. Zaburova, B. Hamidullayev, D. Nurmatov y T. Nurmatov fueron arrestados. Han sido acusados de allanamiento de morada.

Además, Temur Nurmatov enfrenta un cargo adicional por organizar una carrera callejera. Los sospechosos se declararon inocentes en el tribunal. La fianza se fijó en 2.500 dólares para cada uno.

Según los medios locales, los sospechosos permanecen bajo custodia.