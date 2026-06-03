Detectan juguetes peligrosos para niños a la venta en Uzbekistán

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Detectan juguetes peligrosos para niños a la venta en Uzbekistán

resultaron no cumplir con los requisitos. Las pruebas de laboratorio realizadas por expertos revelaron defectos en varios productos que podrían suponer un riesgo para la salud infantil.

Durante las compras de control realizadas con la participación del Departamento Regional de Jizzakh de la Inspección de Regulación Técnica y especialistas del servicio sanitario, se examinaron varias muestras de juguetes fabricados en China.

La «Pelota elástica de hilo en espiral», un juguete con forma de pata de gato de la marca «Pinch» y productos de superhéroes de los Vengadores seleccionados para la inspección fueron analizados en laboratorios especializados.

Los análisis revelaron que los productos tenían un fuerte olor químico, carecían de resistencia a la humedad en el recubrimiento exterior, las piezas pequeñas no estaban bien sujetas y no resistían el estrés mecánico. Además, se registraron niveles de formaldehído por encima de los límites establecidos en algunas muestras.

Los expertos señalan que el formaldehído puede tener efectos adversos en el sistema respiratorio, los ojos y la piel. Esta sustancia puede causar reacciones alérgicas y representar un riesgo grave para la salud de los niños.

Además, el desprendimiento fácil de pequeños detalles en los juguetes se considera otro factor de riesgo para los niños pequeños, ya que dichas piezas podrían ser ingeridas o causar lesiones.

UzbekistánChinaYizajVengadores
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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