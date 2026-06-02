La primera estación espacial privada del mundo: anunciados los primeros astronautas para Haven-1

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La primera estación espacial privada del mundo: anunciados los primeros astronautas para Haven-1

El presidente francés Emmanuel Macron anunció un acuerdo entre Francia y la empresa estadounidense Vast en la cumbre Choose France. Según el mismo, dos astronautas franceses viajarán al espacio en 2027. El legendario astronauta Thomas Pesquet ha sido nombrado comandante de la misión privada a la Estación Espacial Internacional. Así lo informa Ixbt.com informa .

Al mismo tiempo, el astronauta de reserva de la ESA, Arnaud Prost, participará como ingeniero de pruebas en el primer vuelo tripulado a Haven-1, la primera estación espacial comercial del mundo. Se espera que este paso abra un nuevo capítulo en la historia de la exploración espacial privada.

Thomas Pesquet, un astronauta experimentado que ha volado al espacio dos veces, podría convertirse en el primer astronauta en liderar una misión de este tipo sin ser empleado de la NASA. Vast planea lanzar la estación Haven-1 a la órbita en 2027, sirviendo como la primera plataforma comercial en el espacio.

Anteriormente, Vast completó con éxito la misión de demostración Haven Demo. Durante esta prueba, se confirmó la capacidad del dispositivo para salir de órbita de forma segura, lo que constituye uno de los hitos más importantes para la seguridad de la futura estación Haven-1.

VastHaven-1EspacioAstronautaTecnología
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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