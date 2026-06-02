Pacific Fusion establece un nuevo récord en energía de fusión

Pacific Fusion ha presentado su nuevo prototipo de módulo pulser. Este dispositivo es capaz de generar 440 gigavatios de potencia en solo 80 nanosegundos. Este éxito permite a la empresa comenzar la construcción de su primera planta de demostración de energía de fusión. Se espera que las obras comiencen este verano. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Representantes de la empresa informaron a TechCrunch que las pruebas exitosas de este prototipo, del tamaño de un contenedor de carga, activaron el siguiente tramo de una ronda de inversión Serie A que supera los 1.000 millones de dólares. Pacific Fusion es actualmente una de las startups de fusión mejor financiadas del mundo. Este modelo financiero permite a la dirección de la empresa centrarse por completo en los logros técnicos en lugar de buscar capital constantemente.

Pacific Fusion utiliza un enfoque de fusión por confinamiento inercial. Los 156 módulos pulser del reactor dirigen una intensa energía eléctrica hacia un pequeño objetivo de combustible. Este proceso crea un potente campo magnético alrededor de una cápsula de combustible del tamaño de un interruptor, comprimiéndola hasta que los átomos se fusionan y liberan una energía inmensa.

Actualmente, la fusión inercial es el único método que ha permitido obtener más energía de la que se consumió. Anteriormente, este resultado solo se había logrado en el laboratorio NIF del Lawrence Livermore National Laboratory. Sin embargo, mientras que el NIF utilizaba láseres costosos, Pacific Fusion pretende reducir los costes utilizando interruptores eléctricos y condensadores más baratos.

La siguiente tarea principal de la empresa es escalar el prototipo a un módulo pulser de tamaño completo. Según los fundadores de Pacific Fusion, la nueva planta debe producir más electricidad de la que consume para operar. Este resultado sería un logro histórico nunca antes registrado por una empresa privada.