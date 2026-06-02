Amazon Prime Day 2026 se llevará a cabo del 23 al 26 de junio

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Amazon Prime Day 2026 se llevará a cabo del 23 al 26 de junio

Amazon anunció el martes que su evento anual de compras Prime Day se llevará a cabo del 23 al 26 de junio de este año. La temporada de descuentos comienza un poco antes de lo habitual, ya que los eventos Prime Day suelen organizarse en julio. Esto es reportado por Techcrunch.com informa .

Según el blog oficial de la compañía, los miembros Prime pueden comprar marcas líderes, productos en tendencia y artículos exclusivos de Amazon a precios asequibles. Además, se ofrecerán nuevos productos alimenticios, artículos de verano y artículos esenciales para la temporada escolar con servicio de entrega rápido y gratuito.

Aunque anteriormente el Prime Day estaba asociado principalmente con la compra de artículos de lujo, en los últimos años los compradores se han centrado más en las necesidades diarias. Representantes de Amazon informaron a CNBC que los alimentos y artículos para el hogar ocuparán un lugar central en la promoción de este año.

Esta estrategia parece lógica en la situación económica actual. Según datos de la Universidad de Michigan, la confianza del consumidor en EE. UU. cayó a un mínimo histórico en mayo debido a las complejas condiciones económicas. A pesar de esto, durante el Prime Day del año pasado, los minoristas estadounidenses registraron 24.1 mil millones de dólares en ventas en línea.

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Nodirbek Razzokov
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