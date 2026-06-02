Anthropic identificó más de 10,000 vulnerabilidades utilizando inteligencia artificial

Anthropic ha anunciado la expansión de su programa Project Glasswing. Esta iniciativa se centra en la búsqueda de vulnerabilidades en software crítico utilizando el modelo de inteligencia artificial especializado Claude Mythos Preview. En las primeras semanas del proyecto, los participantes lograron identificar más de 10,000 vulnerabilidades de alto riesgo y críticas. El número de organizaciones en el programa aumentará ahora de 50 a 200. Así lo informa Ixbt.com .

Project Glasswing comenzó como una colaboración cerrada entre Anthropic, desarrolladores de software de código abierto y entidades gubernamentales. Los participantes obtienen acceso al modelo Claude Mythos Preview, ajustado específicamente para encontrar fallos de seguridad en grandes bases de código. La nueva ola de expansión cubrirá 150 organizaciones adicionales que operan en los sectores de energía, salud y comunicaciones en más de 15 países.

Los expertos de Anthropic creen que en los próximos 6 a 12 meses, modelos del nivel de Mythos estarán disponibles para otros desarrolladores. Esto podría llevar a un aumento drástico en el número y la complejidad de los ciberataques. La empresa destaca que el desafío ahora se está desplazando de encontrar vulnerabilidades a remediarlas rápidamente. Con este fin, se introdujo el producto Claude Security, diseñado para el análisis automático de código y la preparación de parches.

Actualmente, los participantes del programa están utilizando el modelo Claude Mythos Preview no solo para buscar vulnerabilidades, sino también para realizar pruebas de seguridad y modernizar software obsoleto. Anthropic planea hacer que estas capacidades estén disponibles para todos los profesionales de la ciberseguridad en el futuro. A medida que aumentan las capacidades de la IA, la velocidad de adaptación de los defensores se convierte en un factor clave para la seguridad de la infraestructura digital.