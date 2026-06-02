Lanzamiento de la nueva función “React with Video” en la red social X

La red social X, propiedad de Elon Musk, ha introducido una nueva función llamada “React with Video” destinada a ampliar las opciones de interacción en la plataforma. Esta novedad se considera una alternativa al botón Repost. Ahora, los usuarios ya no están limitados a simplemente compartir publicaciones o escribir texto mediante Quote Post, sino que pueden dejar reacciones en video a las publicaciones. Así lo informa Techcrunch.com informa .

La nueva función está diseñada principalmente para creadores de contenido, quienes pueden desarrollar su marca personal reaccionando al contenido de otros. Nikita Bier, jefe de producto de X, señaló que los comentarios son uno de los pilares más importantes de la red social y que, a veces, transmitir pensamientos a través de video es el método más eficaz.

Actualmente, la función “React with Video” está disponible en dispositivos iOS, pero la empresa promete lanzarla pronto para Android y versiones web. Los usuarios podrán utilizar modos como “green screen” o “split screen” al grabar videos. Esto permite una conexión más cercana con la audiencia a través de las expresiones faciales y el tono de voz.

En los últimos meses, la plataforma X ha implementado una serie de cambios para los creadores. Entre ellos, la introducción de etiquetas de “Paid Partnership” y la actualización del sistema Creator Subscriptions. Además, en abril, la empresa reforzó su lucha contra el contenido de baja calidad y clickbait reduciendo los pagos a las cuentas que distribuyen dicho material.

Según los datos, el número de usuarios de X crece de manera estable. De acuerdo con los informes de SpaceX, en marzo de 2026, el número de usuarios de la plataforma alcanzó los 550 millones, lo que supone un aumento significativo frente a los 520 millones registrados en diciembre de 2025.