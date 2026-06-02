Windows móvil e Intel: Acer presenta la PC portátil para juegos Predator Atlas 8

Acer presentó su nueva PC portátil para juegos Predator Atlas 8 en la feria Computex 2026. Este dispositivo compacto funciona con el procesador Intel Arc G3 de nueva generación y Windows 11 Home, diseñado para jugadores en movimiento. Esto es reportado por Ixbt.com .

El dispositivo está equipado con una pantalla táctil IPS de 8 pulgadas y 1920 x 1200 píxeles. La pantalla admite una frecuencia de actualización de 120 Hz, un brillo de 500 nits y tecnología VRR (Variable Refresh Rate). Se utiliza Corning Gorilla Glass Victus para la protección. El gadget también cuenta con dos altavoces de 2 vatios y dos micrófonos con cancelación de ruido.

Técnicamente, el modelo Predator Atlas 8 está equipado con procesadores Intel Arc G3 o ARC G3 Extreme, hasta 24 GB de memoria RAM LPDDR5x y hasta 1 TB de almacenamiento SSD. La capacidad de la batería es de 60 u 80 Wh según la elección. El sistema de refrigeración utiliza la tecnología Predator AeroBlade con dos ventiladores (uno de ellos de metal).

La PC incluye dos puertos Thunderbolt 4, una ranura para tarjeta microSD y un módulo Intel Killer Wi-Fi 7. El peso del dispositivo es de 770 gramos con la batería de 80 Wh. Para el control de juegos, cuenta con joysticks analógicos de tamaño completo y gatillos L2/R2 con sensores de efecto Hall.

Una característica única del dispositivo es el interruptor de modo dual de los gatillos. Esto permite al usuario cambiar instantáneamente la pulsación del gatillo entre un modo rápido (para disparos) o analógico suave (para juegos de carreras). Se espera que las ventas del Predator Atlas 8 comiencen en octubre de 2026.