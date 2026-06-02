El telescopio James Webb detecta metano en el cometa interestelar 3I/ATLAS

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El telescopio James Webb detecta metano en el cometa interestelar 3I/ATLAS

El telescopio espacial James Webb ha detectado por primera vez gas metano directamente en el cometa interestelar 3I/ATLAS. Las observaciones muestran que la composición química de este objeto difiere significativamente de la mayoría de los cometas del Sistema Solar y refleja las condiciones durante la formación de otros sistemas planetarios. Así lo informa Ixbt.com informa .

Los investigadores utilizaron el instrumento MIRI (Mid-Infrared Instrument) del telescopio. Las observaciones se realizaron en diciembre de 2023, cuando el cometa pasaba por su punto más cercano al Sol y se alejaba a una distancia de entre 329 y 379 millones de kilómetros. El hallazgo de metano es crucial para los astrónomos, ya que este gas tiende a sublimarse rápidamente desde su estado helado.

Los científicos plantean la hipótesis de que gran parte del metano en 3I/ATLAS permaneció oculto bajo la superficie del núcleo durante mucho tiempo y comenzó a liberarse solo cuando el calor solar alcanzó las capas profundas. También se confirmó que el contenido de dióxido de carbono (CO2) en el cometa es significativamente mayor que el de vapor de agua.

Junto con la alta concentración de nitrógeno identificada anteriormente, estos datos indican que el objeto se formó en un entorno completamente diferente al de nuestro sistema planetario. Esencialmente, 3I/ATLAS conserva un «sello» químico de otro sistema estelar de hace miles de millones de años.

Hasta la fecha, los astrónomos solo han logrado estudiar en detalle dos cometas interestelares: 2I/Borisov, descubierto en 2019, y este 3I/ATLAS. Las capacidades del telescopio James Webb permiten analizar objetos tan únicos con una precisión que era imposible hace unos años.

James WebbEspacioAstronomíaCometaNASA
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Abror Shuhratov
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