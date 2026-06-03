Perplexity presenta un nuevo despachador de IA en Computex 2026

En Computex 2026, Perplexity AI demostró un sistema de inferencia híbrida que distribuye automáticamente tareas entre dispositivos de usuario y servidores en la nube. Esta tecnología decide de forma autónoma en tiempo real qué procesos ejecutar localmente y cuáles enviar a modelos en la nube más potentes. El CEO Aravind Srinivas presentó la solución junto al CEO de Intel, Lip-Bu Tan. Ixbt.com informa .

La principal ventaja del sistema es que el usuario no necesita elegir manualmente dónde se procesan los datos. Por ejemplo, contenido sensible como documentos financieros o médicos se procesa localmente usando procesadores Intel Core Ultra Series 3, mientras que los cálculos complejos se envían de forma segura a la nube. Este enfoque mejora tanto la privacidad de los datos como el rendimiento del sistema.

Este desarrollo es la continuación lógica de la estrategia de Perplexity desde principios de 2026. En febrero se presentó el sistema Computer, que coordina 19 modelos como Claude, Gemini, GPT y Grok. El nuevo modelo híbrido determina no solo el modelo más adecuado para una tarea, sino también dónde ejecutarlo físicamente: en el ordenador local o en un servidor.

El tema principal de Computex 2026 fue llevar la IA directamente a los dispositivos de los usuarios. Mientras el CEO de NVIDIA, Jensen Huang, presentó el superchip RTX Spark para grandes modelos de lenguaje en PC, Intel posicionó sus nuevos procesadores para escenarios de IA híbrida. Si la tecnología de Perplexity gana tracción, se espera que aumente la demanda de estos procesadores de alto rendimiento.