Xiaomi Watch S5 lanzado: Pantalla AMOLED y 21 días de autonomía

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Xiaomi Watch S5 lanzado: Pantalla AMOLED y 21 días de autonomía

El nuevo reloj inteligente Xiaomi Watch S5 de Xiaomi ha salido a la venta en el mercado ruso. Así lo anunció el servicio de prensa de diHouse, un importante distribuidor de electrónica de consumo. El nuevo modelo cuenta con una pantalla AMOLED de 1,48 pulgadas con 2500 nits de brillo, y sus biseles son un 40 % más delgados que en generaciones anteriores. Según Ixbt.com, informa .

La caja del reloj está fabricada en acero inoxidable, con opciones de marco de cerámica y carbono también disponibles. El dispositivo pesa 46 gramos sin correa. El Xiaomi Watch S5 funciona con el nuevo sistema operativo HyperOS 3 y es compatible con la función Xiaomi Smart Hub, lo que permite la integración en el ecosistema del hogar inteligente y una sincronización perfecta con smartphones.

Una de las principales ventajas del dispositivo es su autonomía. Gracias a una batería de 815 mAh, el reloj puede durar hasta 21 días con una sola carga. Además, el gadget cuenta con un sistema GNSS de doble banda, más de 160 modos deportivos y funciones avanzadas de monitoreo de salud. Nuevos sensores (4 LED + 4 PD) han elevado la precisión de la medición de la frecuencia cardíaca al 98,4 %.

Curiosamente, el reloj incluye un «modo fan» especial que reconoce gestos de apoyo y los convierte en datos de frecuencia cardíaca y calorías consumidas. El dispositivo también monitorea la Variabilidad de la Frecuencia Cardíaca (VFC) y ofrece informes semanales y mensuales sobre la calidad del sueño.

XiaomiWatch S5SmartwatchHyperOSTecnología
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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