Vivo X500 Pro Max: Equipado con periscopio de 200 MP y sensor Sony LOFIC

Han surgido nuevos detalles sobre el próximo buque insignia de Vivo, el Vivo X500 Pro Max. El prototipo de ingeniería del dispositivo cuenta con tres cámaras principales, centradas en un nuevo sensor Sony LOFIC de 50 megapíxeles de la serie LYT. Se espera que este gran sensor de 1/1,28 pulgadas lleve la calidad de imagen a un nuevo nivel. Ixbt.com informa .

La característica clave del sistema de cámaras será un módulo periscópico de 200 megapíxeles. Equipado con un sensor ampliado de 1/1,4 pulgadas, este módulo mejora significativamente la calidad del zoom óptico e híbrido, además de garantizar un alto nivel de detalle en condiciones de poca luz. La configuración se complementa con un módulo ultra gran angular de 50 megapíxeles.

En cuanto a las especificaciones técnicas, el smartphone estará impulsado por un chip de la serie Dimensity 9600 de 2 nm. El dispositivo contará con una pantalla plana BOE de 6,85 pulgadas con resolución 2K y una tasa de refresco de 144 Hz. Según Digital Chat Station, esta pantalla se fabrica utilizando tecnología LIPO.

Actualmente, el prototipo del Vivo X500 Pro Max se encuentra en fase de pruebas activas. No se espera el anuncio oficial de la serie antes de septiembre. Cabe recordar que el modelo Vivo X300 Ultra ocupó anteriormente el tercer lugar en la clasificación de DxOMark, quedando por detrás del modelo Vivo X300 Pro del año pasado.

El informante Digital Chat Station ya había predicho con precisión las especificaciones del Xiaomi 15 y Xiaomi 15 Pro, así como el lanzamiento del chip Dimensity 9400 antes que la plataforma Snapdragon 8 Elite.